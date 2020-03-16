16 Март 2020 2020-03-16T12:20:42+03:00

Управление капитального строительства Тулы в роли муниципального заказчика в прошлом году смогло освоить только половину бюджета Фото: Алексей ФОКИН

Произошло это по ряду причин, среди которых основная — проектные организации несвоевременно реагировали на поправки со стороны УКСа

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В 2019 году бюджет Управления капитального строительство Тулы составил 847,9 млн рублей, однако фактическое его исполнение составило всего 49,83%.

Контракты на строительно-монтажные работы оказались смещены по ряду объектов на 2020-й год из-за задержек при прохождении экспертизы проектов. Проектные организации выходили на аукционы вовремя, но несвоевременно реагировали на поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU