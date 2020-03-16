Католическая церковь в Туле будет вести онлайн-трансляции

16 Март 2020 2020-03-16T11:56:58+03:00

Такое ноу-хау в богослужении для тульских католиков запустят в связи с эпидемией коронавируса

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Католическая церковь Тулы, так же, как и многие учреждения города, проводит профилактику коронавирусной инфекции. Всем католикам предлагается участвовать в службах дистанционно.

Как отметил в своей речи московский епископ Павел Пецци, до 3 апреля 2020 года в католических храмах будут проводится меры по профилактике новой опасной инфекции коронавируса. Священникам и ответственным за подготовку богослужения советуют обязательно тщательно мыть руки с мылом, в том числе, перед приготовлением хлеба и вина для Мессы, использовать дезинфицирующие средства при уходе за литургической утварью. Также, следует исключить рукопожатия и прикосновения руками, а приветствие мира передавать друг другу поклоном, и протирать руки дезинфицирующим средством. Почитание креста, икон и мощей в этот период будет совершаться только поклоном, но не целованием.

Те прихожане, которые имеют симптомы ОРВИ и гриппа, следует воздерживаться от посещения храма. Таким заболевшим епископ рекомендует присоединяться к молитве интернету. Настоятели должны обеспечить санитарно-гигиенический контроль в храмах и приходских помещениях посредством влажной уборки с помощью дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU