2020-03-16T11:26:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Тотальный диктант в Туле переносится из-за коронавируса

Новая дата Тотального диктанта станет известна 25 марта
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тотальный диктант в Туле переносится из-за коронавирусаТотальный диктант в Туле переносится из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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Как сообщают организаторы тотального диктанта в Туле, мероприятие переносится на осенний период 2020 года. Такие меры были приняты в связи со международной пандемией короновируса. Новую дату проведения диктанта объявят лишь 25 марта.

Тотальный диктант уже 16 раз подряд проходил в Туле в апреле каждого года, не нарушая своих традиций. Однако, в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и Тульской области, мероприятие обязаны были «закрыть» и перенести на более благополучный период. Предварительно, туляки смогут поучаствовать в диктанте лишь осенью этого года.

Как отмечают организаторы массового праздника грамотности, такое решение было не исключительно их инициативой, а скорее — участников, которые за последнюю неделю начали массово вычёркивать своё имя из списков на прохождение диктанта. Однако, для всех участников организаторы обещают продолжать онлайн-курсы, чтобы к новому старту снова подготовить себя для 17-го Тотального диктанта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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