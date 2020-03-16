2020-03-16T11:26:01+03:00
Общество

Записи актов гражданского состояния в Туле планомерно переводятся в электронный вид

Более миллиона архивных записей в городе уже переведены с бумажных носителей в более доступную форму
Игорь КОПЫТОВ
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Записи актов гражданского состояния в Туле планомерно переводятся в электронный видЗаписи актов гражданского состояния в Туле планомерно переводятся в электронный видФото: Алексей ФОКИН
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В свете цифровизации страны и перевода документооборота в электронную форму городским отделом ЗАГС проводится планомерная работа по повышению доступности записей актов гражданского состояния и иных документов.

За два последних года в электронную форму переведены 1 миллион 161 документ. В планах — еще 1,8 миллиона на текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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