2020-03-16T11:16:33+03:00
Общество

Работники тульского ЗАГСа за семейную жизнь без разводов

Городским отделом записей гражданского состояния ведется планомерная работа по снижению разводов
Игорь КОПЫТОВ
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Работники тульского ЗАГСа за семейную жизнь без разводовРаботники тульского ЗАГСа за семейную жизнь без разводовФото: Алексей ФОКИН
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Благодаря усилиям работников ЗАГС совместно с психологическими службами в 2019 году из 365 пар, подавших на развод, отменили свое решение 60 — то есть практически 18%. Добиться таких показателей в Туле удалось, благодаря ряду акций, проводимых работниками городского ЗАГСа.

Также доброй традицией стали тематические встречи со студентами, молодежной общественностью города, направленные на пропаганду семейных ценностей. Более шести десятков торжественных церемоний чествований пар-юбиляров прошли в прошлом году, в том числе с выездом на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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