2020-03-16T10:23:45+03:00
Общество

Студенты Тульского государственного университета перешли на дистанционное обучение

Изменения в учебном процессе связаны с профилактикой коронавируса в России
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Студенты Тульского государственного университета перешли на дистанционное обучениеСтуденты Тульского государственного университета перешли на дистанционное обучениеФото: Алексей ФОКИН
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С 14 марта 2020 года студенты ТулГУ по приказу Минобрнауки России перешли на особый режим обучения. Такие изменения в учебном процессе были приняты в целях усиления мер для безопасного обучения студентов в условиях распространения коронавируса в ЦФО. Уже с сегодняшнего дня, с 16 марта, и до отдельного распоряжения в университете вводится особый порядок реализации образовательных программ.

Все лекции, семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателями и другие виды занятий будут проходить в дистанционном режиме. А также, в некоторых случаях обучающиеся будут переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

Когда ситуация исправится и студенты снова заполнят здание университета — неизвестно. Об изменениях в учебном процессе сообщит администрация ТулГУ по мере поступления новой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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