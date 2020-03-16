В Туле при пожаре в квартире спасли 10 человек
16 марта в Туле на ул. 1-й проезд Металлургов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:52.
К месту происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован через 14 минут.
Пожарные из дома спасли 10 человек. Их вывели по лестничным маршам с применением спасательных устройств.
В результате происшествия пострадал человек. В квартире сгорел коридор, обгорела входная деревянная дверь, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU