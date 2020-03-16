2020-03-16T09:43:12+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел автобус: есть пострадавший

Причина пнроисшествия устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 марта в селе Коломенское Веневского района загорелся автобус "ПАЗ". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:19.

К месту происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. М огнем удалось справиться за такой же промежуток времени.

В результате происшествия пострадал человек, автобус выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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