В Тульской области житель Ефремова ограбил пивбар

15 Март 2020 2020-03-15T17:25:48+03:00

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В Ефремове Тульской области злоумышленник ограбил пивной бар. По предварительным данным, воспользовавшись свободным доступом к кассе, он забрал оттуда денежные средства, а затем скрылся с места преступления.

Нанесенный материальный ущерб составил 3 тысячи 500 рублей. Обнаружив пропажу, продавец заведения сообщил в полицию.

При изучении камер видеонаблюдения сотрудники отдела МВД получили предварительные сведения о происшествии и личности подозреваемого. Позже 38-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. Полицейскими продолжается работа по выяснению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU