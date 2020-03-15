В Тульской области на пенсионера напал грабитель

15 Март 2020 2020-03-15T17:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Узловой Тульской области грабитель напал на 64-летнего пенсионера. По предварительным данным, на одной из улиц районного центре злоумышленник увидел пожилого мужчину, напал на него и выхватил сумку, в которой находились денежные средства. Нанесенный ущерб составил 13 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый мужчина. Он был доставлен в отдел МВД для разбирательства.

В настоящий момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU