В Тульской области жители засняли необычное явление
В небе над Новомосковском появилось яркое свечение
Фото: Подслушано Новомосковск
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В ночь с субботы на воскресенье жители Новомосковска заметили в небе непонятное свечение. Фото с этим явлением появилось в сети.
В комментариях под постом среди пользователей разгорелось бурное обсуждение. Кто-то в шутку предполагает, что это НЛО, инопланетяне или вовсе «нечистая сила», а кто-то скептически считает, что свечение может быть вызвано вспышкой от салюта, солнцем или спутником.
ИСТОЧНИК KP.RU