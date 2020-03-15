В Тульской области жители засняли необычное явление

15 Март 2020 2020-03-15T16:22:39+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье жители Новомосковска заметили в небе непонятное свечение. Фото с этим явлением появилось в сети.

В комментариях под постом среди пользователей разгорелось бурное обсуждение. Кто-то в шутку предполагает, что это НЛО, инопланетяне или вовсе «нечистая сила», а кто-то скептически считает, что свечение может быть вызвано вспышкой от салюта, солнцем или спутником.

ИСТОЧНИК KP.RU