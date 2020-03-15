2020-03-15T15:26:57+03:00
Звезды

Тульский музей изобразительных искусств приглашает на концерт «Играем в классику»

Музыкальные произведения исполнят учащиеся детской музыкальной школы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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17 марта в Тульском музее изобразительных искусств состоится концерт «Играем в классику». Перед слушателями выступят учащиеся Тульской областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля.

В программе прозвучат инструментальные произведения русских и западноевропейских композиторов.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 12:30.

Возрастное ограничение: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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