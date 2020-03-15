Тульский музей изобразительных искусств приглашает на концерт «Играем в классику»
Музыкальные произведения исполнят учащиеся детской музыкальной школы
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17 марта в Тульском музее изобразительных искусств состоится концерт «Играем в классику». Перед слушателями выступят учащиеся Тульской областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля.
В программе прозвучат инструментальные произведения русских и западноевропейских композиторов.
Вход на мероприятие свободный. Начало в 12:30.
Возрастное ограничение: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU