В Туле на Рязанском шоссе столкнулись две легковушки
Возможно, причиной послужили погодные условия
Фото: очевидцы
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В Туле на Рязанском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых машин.
По предварительной информации, из-за погодных условий одну из них стало заносить и водитель не справился с управлением. Другой автомобиль стал уходить от столкновения, но не удалось. Авария стала неизбежна.
В результате ДТП у обоих легковых автомобилей сильно повреждена передняя часть. Подробности аварии установят специалисты Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU