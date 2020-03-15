В Туле на Рязанском шоссе столкнулись две легковушки

15 Март 2020 2020-03-15T13:57:18+03:00

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В Туле на Рязанском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых машин.

По предварительной информации, из-за погодных условий одну из них стало заносить и водитель не справился с управлением. Другой автомобиль стал уходить от столкновения, но не удалось. Авария стала неизбежна.

В результате ДТП у обоих легковых автомобилей сильно повреждена передняя часть. Подробности аварии установят специалисты Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU