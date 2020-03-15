В Тульской области объявлено метеопредупреждение

15 Март 2020 2020-03-15T12:28:58+03:00

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Днем 15 марта на территории Тульской области объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье в регионе сохранится северо-западный ветер порывами 13-18 м/с, на дорогах местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает тулякам о соблюдении правил личной безопасности.

При усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В связи с гололедицей на дорогах водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU