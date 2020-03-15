В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Днем 15 марта на территории Тульской области объявлено метеопредупреждение.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в воскресенье в регионе сохранится северо-западный ветер порывами 13-18 м/с, на дорогах местами гололедица.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает тулякам о соблюдении правил личной безопасности.
При усилении ветра:
1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
В связи с гололедицей на дорогах водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU