В Тульской области неизвестный пытался проникнуть на территорию частного домовладения

14 Март 2020 2020-03-14T17:32:19+03:00

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В Щекино Тульской области мужчина пытался проникнуть на территорию частного домовладения. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны.

На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Задержанным оказался 39-летний местный житель. К моменту задержания он уже успел повредить входные двери, а также несколько стеклопакетов. По данному факту проводится проверка, все детали происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU