В Тульской области неизвестный пытался проникнуть на территорию частного домовладения
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии
Изменить размер текста:
В Щекино Тульской области мужчина пытался проникнуть на территорию частного домовладения. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны.
На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.
Задержанным оказался 39-летний местный житель. К моменту задержания он уже успел повредить входные двери, а также несколько стеклопакетов. По данному факту проводится проверка, все детали происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU