В Туле ожидается ухудшение погодных условий

14 Март 2020 2020-03-14T16:55:20+03:00

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В Туле 14 марта во второй половине дня под влиянием волнового циклона ожидается ухудшение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно образование наледи на проезжей части. Также ожидается резкое понижение температурного фона на 7-9°.

В связи с этим тульская Госавтоинспекция предупреждает туляков о возможном осложнении дорожно-транспортной обстановки и напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично. Уважаемые водители, помните, что при выпадение осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Уважаемые участники дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим. Согласно п. 10.1. ПДД РФ «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

ИСТОЧНИК KP.RU