В Туле автомобиль каршэринга устроил ДТП
В аварии пострадал ребенок
Фото: "Тула. Пролетарский район"
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В Пролетарском округе Тулы произошло ДТП с участием автомобиля каршэринга и иномарки Ford. Авария случилась на перекрестке улиц Патронной и Кирова.
Как сообщают региональные СМИ, водитель каршэринга Volkswagen на перекрестке не пропустил Ford, в результате чего произошло столкновение.
Также сообщается, что в ДТП пострадал ребенок, пассажир Ford. Девочке потребовалась помощь медиков. Все подробности аварии предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU