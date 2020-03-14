В Туле автомобиль каршэринга устроил ДТП

14 Март 2020 2020-03-14T15:12:35+03:00

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В Пролетарском округе Тулы произошло ДТП с участием автомобиля каршэринга и иномарки Ford. Авария случилась на перекрестке улиц Патронной и Кирова.

Как сообщают региональные СМИ, водитель каршэринга Volkswagen на перекрестке не пропустил Ford, в результате чего произошло столкновение.

Также сообщается, что в ДТП пострадал ребенок, пассажир Ford. Девочке потребовалась помощь медиков. Все подробности аварии предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU