2020-03-14T15:12:35+03:00
Происшествия

В Туле автомобиль каршэринга устроил ДТП

В аварии пострадал ребенок
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: "Тула. Пролетарский район"Фото: "Тула. Пролетарский район"
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В Пролетарском округе Тулы произошло ДТП с участием автомобиля каршэринга и иномарки Ford. Авария случилась на перекрестке улиц Патронной и Кирова.

Как сообщают региональные СМИ, водитель каршэринга Volkswagen на перекрестке не пропустил Ford, в результате чего произошло столкновение.

Также сообщается, что в ДТП пострадал ребенок, пассажир Ford. Девочке потребовалась помощь медиков. Все подробности аварии предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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