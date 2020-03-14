На Туле на набережной подростки умышленно повредили фонари
Среди них был один совершеннолетний
Фото: Архив "КП"
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В Туле на городской набережной трое злоумышленников повредили два фонаря уличного освещения. Данное сообщение поступило в отдел полиции на минувшей неделе.
При изучении камер видеонаблюдения и проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались подростки 14, 16 лет и один 18-летний юноша. Позже подозреваемые признались в умышленном повреждении уличных фонарей.
В настоящее время в полиции ведется процессуальная проверка, в рамках которой будет определены все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU