2020-03-14T12:47:20+03:00
Происшествия

В Туле злоумышленники украли с завода 120 кг ядовитого вещества

В отделе полиции расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Туле задержана группа злоумышленников, совершавшая кражи с металлургического предприятия. Предметом посягательства стал пентоксид ванадия – ядовитое вещество, являющееся сырьем для производства феррованадия (легирующего элемента с широкой сферой применения в сталях и сплавах разнообразных классов и назначений). Предположительно, в дальнейшем похитители краденое сбывали на продажу.

Для реализации преступного умысла злоумышленники могли использовать автотранспорт, имевший возможность проезда на территорию предприятия. Водитель одной из таких машин, входивший в состав преступной группы, использовал специальный пояс с тайниками, в которых можно было прятать похищенное. Само вещество ему передавали сотрудники предприятия. Надев пояс с пентоксидом ванадия и спрятав его под одеждой, водитель покидал территорию завода, после чего в заранее установленном месте передавал похищенное своим подельникам.

По предварительным оценкам, подозреваемые совершили кражу 120 кг вещества на общую сумму свыше 42 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий полицейские выявили всю преступную схему и задержали подозреваемых – водителя завода и его четверых подельников, также работающих на предприятии. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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