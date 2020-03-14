В Тульской области разыскивается пропавший 20-летний парень
10 марта он ушел из дома и не вернулся
Фото: Поисково-спасательный отряд "Поиск 71"
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В Тульской области ищут пропавшего 20-летнего парня. 10 марта 2020 года он ушел из дома в неизвестном направлении. Может находиться в Кимовске или Новомосковске.
Из особых примет: рост 185 см, плотного телосложения, темные волосы, глаза серо-зеленые.
Был одет в темно-синюю зимнюю куртку с оранжевыми вставками изнутри, светло-синие джинсы и зимние кроссовки. С собой городской рюкзак.
Тем, кто владеет какой-либо информацией, просьба откликнуться.
ИСТОЧНИК KP.RU