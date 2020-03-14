2020-03-14T03:44:24+03:00
Спорт

14 марта на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Рубин»

Перед началом встречи болельщиков ждут конкурсы, автограф-сессия и многое другое
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

14 марта в Туле на Центральном стадионе пройдет матч 22 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся команды «Арсенал» – «Рубин» (Казань).

Начало игры в 19:00.

Перед матчем болельщики смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Их ждут выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, эстафеты и мини-футбол под руководством профессиональных тренеров академии ПФК «Арсенал». Кроме того, перед матчем пройдет автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.

Также перед началом встречи у всех желающих появится возможность сфотографироваться с чемпионским кубком.

Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона или онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле ожидается ухудшение погодных условий
В Туле автомобиль каршэринга устроил ДТП
На Туле на набережной подростки умышленно повредили фонари
В Туле злоумышленники украли с завода 120 кг ядовитого вещества
В Тульской области разыскивается пропавший 20-летний парень
14 марта на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Рубин»
Какая погода ждет туляков 14 марта
В Туле на месте будущего аквапарка ведутся работы
Туляк привез золотую медаль с XXV открытого чемпионата России по тяжелой атлетике
В Туле ветер сорвал крышу веранды в детском саду
Туляки на матче "Арсенал"-"Рубин" споют "Катюшу"
В тульском поселке ввели карантин по бешенству
В Тульской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся 132 человека
Житель Тульской области под видом покупателя угнал "Оку" у пенсионера
В Туле домушника вычислили по кроссовкам