14 марта на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Рубин»

14 Март 2020 2020-03-14T03:44:24+03:00

Перед началом встречи болельщиков ждут конкурсы, автограф-сессия и многое другое

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14 марта в Туле на Центральном стадионе пройдет матч 22 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся команды «Арсенал» – «Рубин» (Казань).

Начало игры в 19:00.

Перед матчем болельщики смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Их ждут выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, эстафеты и мини-футбол под руководством профессиональных тренеров академии ПФК «Арсенал». Кроме того, перед матчем пройдет автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.

Также перед началом встречи у всех желающих появится возможность сфотографироваться с чемпионским кубком.

Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона или онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU