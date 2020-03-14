14 марта на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Рубин»
14 марта в Туле на Центральном стадионе пройдет матч 22 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся команды «Арсенал» – «Рубин» (Казань).
Начало игры в 19:00.
Перед матчем болельщики смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Их ждут выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, эстафеты и мини-футбол под руководством профессиональных тренеров академии ПФК «Арсенал». Кроме того, перед матчем пройдет автограф-сессия с вратарем «Арсенала» Егором Шамовым и защитником Робертом Бауэром.
Также перед началом встречи у всех желающих появится возможность сфотографироваться с чемпионским кубком.
Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона или онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU