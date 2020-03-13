Туляк привез золотую медаль с XXV открытого чемпионата России по тяжелой атлетике
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге
Туляк привез золотую медаль с XXV открытого чемпионата России по тяжелой атлетикеФото: соцсети
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XXV открытый чемпионат России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп собрал более трех сотен участников со всей страны и ближнего зарубежья.
Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Юность» по пауэрлифтингу Игорь Жихарев в своей весовой категории занял первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU