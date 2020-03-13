В тульском поселке ввели карантин по бешенству

13 Март 2020 2020-03-13T16:58:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Октябрьский ввели карантин по бешенству. Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Очаг бешенства обнаружили возле одного из домов поселка, там нашли зараженное животное. В зону риска очага попали дома № 3-9, 57-59. Очаг бешенства поручено ликвидировать региональному комитету по ветеринарии.

На время карантина в поселке нельзя продавать животных, вывозить кошек и собак за пределы населенного пункта, а также на отлавливать диких животных. Карантин отменят через 2 месяца после выявления последнего случая заболеваемости.

Ситуацию контролирует министерство сельского хозяйства Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU