В тульском поселке ввели карантин по бешенству
В поселке Октябрьский ввели карантин по бешенству. Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.
Очаг бешенства обнаружили возле одного из домов поселка, там нашли зараженное животное. В зону риска очага попали дома № 3-9, 57-59. Очаг бешенства поручено ликвидировать региональному комитету по ветеринарии.
На время карантина в поселке нельзя продавать животных, вывозить кошек и собак за пределы населенного пункта, а также на отлавливать диких животных. Карантин отменят через 2 месяца после выявления последнего случая заболеваемости.
Ситуацию контролирует министерство сельского хозяйства Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU