В Тульской области из-за коронавируса под наблюдением врачей 132 человека

13 Март 2020 2020-03-13T16:41:09+03:00

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В Тульской области под наблюдением врачей находятся 132 человека. У всех отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию. Случаев заболевания в регионе сейчас не зарегистрировано. Об этом говорили на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тульской области.

Работодателям напомнили: в случае выявления фактов возвращения работников из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) необходимо сообщать о таких фактах по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Тульской области : 8(910)-701-03-03.

Работники также должны быть проинформированы о необходимости карантина на срок 14 календарных дней с возможностью выдачи листков нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU