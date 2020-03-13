Житель Тульской области под видом покупателя угнал "Оку" у пенсионера

13 Март 2020 2020-03-13T16:06:36+03:00

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В Новомосковске молодой человек обманул 78-летнего местного жителя. Тот подавал объявление о продаже автомобиля «Ока» за 20 тысяч рублей.

Подозреваемый связался с пенсионером, договорился о встрече под предлогом покупки машины. Он сказал, что хочет убедиться в пригодности автомобиля для поездки и попросил прокатиться за рулём. Получив ключи, злоумышленник сел в чужую машину и уехал.

Пенсионер, поняв, что стал жертвой обмана, обратился в полицию. Выяснилось, что на чужой машине подозреваемый совершил ДТП. В нем никто не пострадал. После этого бросил «Оку» и скрылся.

18-летнего безработного ранее судимого подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU