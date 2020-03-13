Житель Тульской области под видом покупателя угнал "Оку" у пенсионера
В Новомосковске молодой человек обманул 78-летнего местного жителя. Тот подавал объявление о продаже автомобиля «Ока» за 20 тысяч рублей.
Подозреваемый связался с пенсионером, договорился о встрече под предлогом покупки машины. Он сказал, что хочет убедиться в пригодности автомобиля для поездки и попросил прокатиться за рулём. Получив ключи, злоумышленник сел в чужую машину и уехал.
Пенсионер, поняв, что стал жертвой обмана, обратился в полицию. Выяснилось, что на чужой машине подозреваемый совершил ДТП. В нем никто не пострадал. После этого бросил «Оку» и скрылся.
18-летнего безработного ранее судимого подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU