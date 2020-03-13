2020-03-13T16:00:06+03:00
Происшествия

В Туле домушника вычислили по кроссовкам

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела
Мария ВЛАСОВА
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Полицейские задержали мужчину, совершившего около десятка краж из квартир в Туле. Подозреваемый заходил в различные подъезды и наугад дёргал ручки входных дверей. Убедившись, что хозяев нет дома, мужчина заходил внутрь и забирал вещи, которые мог быстро и беспрепятственно унести. При этом полицейские не исключают, что ряд квартирных краж мужчина совершил и путём подбора ключей.

В одном из случаев подозреваемый похитил кроссовки. Предположительно, он просто переобулся в чужой квартире, оставив в помещении те ботинки, в которых пришёл.

В дальнейшем полицейские полицейские обнаружили злоумышленника неподалёку от одного из тульских торговых центров, а чужая обувь подтвердила его причастность к краже.

23-летний безработный ранее судимый мужчина задержан. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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