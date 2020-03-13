В Тульской области остаются без света 35 населенных пунктов

13 Март 2020 2020-03-13T15:24:43+03:00

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В Тульской области без света еще остаются 35 населенных пунктов с численностью 1 900 жителей. Об этом говорили в правительстве региона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Устранением последствий ЧП занимаются аварийные бригады. Соцобъекты при необходимости подключены к резервным источникам электроснабжения. Объекты тепло- и водоснабжения работают в штатном режиме.

Всего из-за сильных порывов ветра 13 марта в зону отключения электроэнергии попали 116 населенных пунктов региона, в которых проживает 7 900 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU