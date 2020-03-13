В Тульской области остаются без света 35 населенных пунктов
В Тульской области без света еще остаются 35 населенных пунктов с численностью 1 900 жителей. Об этом говорили в правительстве региона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Устранением последствий ЧП занимаются аварийные бригады. Соцобъекты при необходимости подключены к резервным источникам электроснабжения. Объекты тепло- и водоснабжения работают в штатном режиме.
Всего из-за сильных порывов ветра 13 марта в зону отключения электроэнергии попали 116 населенных пунктов региона, в которых проживает 7 900 жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU