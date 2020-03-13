2020-03-13T15:02:24+03:00
Происшествия

Шквалистый ветер повалил дорожный знак в Туле

Об этом сообщают очевидцы
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Шквалистый ветер повалил дорожный знак в Туле на проспекте Ленина. Об этом сообщают очевидцы. Табличка теперь валяется рядом со столбом, к которому была прикреплена.

Последствия капризов природы туляки ощущают на себе целый день. Например, одна из жительниц города поделилась видео, на котором видно, как за окном оторвало карниз.

Также 13 марта несколько населенных пунктов по причине разгула стихии оставались без света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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