14 марта в центре Тулы ограничат движение транспорта

13 Март 2020 2020-03-13T14:49:19+03:00

Это связано с проведением футбольного матча

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14 марта по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина введут ряд ограничений:

с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» (Тула) – «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU