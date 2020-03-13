14 марта в центре Тулы ограничат движение транспорта
Это связано с проведением футбольного матча
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14 марта по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина введут ряд ограничений:
с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;
с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.
Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» (Тула) – «Рубин».
ИСТОЧНИК KP.RU