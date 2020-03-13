В лесу Дубенского района Тульской области нашли труп пенсионера
Тело в лесополосе обнаружили местные жители поблизости от деревни Красавка
В в лесу Дубенского района Тульской области нашли труп пенсионераФото: Алексей ФОКИН
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По предварительной версии, смерть пенсионера не носит криминальный характер. 62-летний мужчина покончил с собой. Мотивы поступка предстоит установить правоохранительным органам.
По данному факту следственным управлением СК РФ по Тульской области проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU