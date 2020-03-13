В Туле экипаж ДПС спас жизнь маленького ребенка

13 Март 2020 2020-03-13T14:31:15+03:00

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12 марта около часа дня на улице Рязанской к полицейским подъехала иномарка, водитель которой рассказал, что в его машине находится малыш, которому необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали моментально - пересадили всю семью в служебную машину и, не теряя времени, с включенными спецсигналами, направились в детское лечебное учреждение.

В течение пяти минут экипаж ДПС доставил пассажиров до больницы и передал в руки врачей. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU