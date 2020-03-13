В тульскую колонию двое мужчин пытались перебросить наркотики с помощью арбалета
На территорию исправительной колонии двое мужчин пытались перебросить наркотики с помощью арбалета.
Их задержали полицейские и сотрудники регионального УФСИН. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 29-летнего подозреваемого обнаружили и изъяли 2 арбалетные стрелы с прикрепленными к ним свертками с наркотиком.
У его 23-летнего подельника также изъяли 2 стрелы со свертками наркотиков. Суммарно - 18.2 г марихуаны и 19,56 г амфетамина.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за приготовление к сбыту наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU