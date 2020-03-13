В тульскую колонию двое мужчин пытались перебросить наркотики с помощью арбалета

13 Март 2020 2020-03-13T14:35:14+03:00

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На территорию исправительной колонии двое мужчин пытались перебросить наркотики с помощью арбалета.

Их задержали полицейские и сотрудники регионального УФСИН. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 29-летнего подозреваемого обнаружили и изъяли 2 арбалетные стрелы с прикрепленными к ним свертками с наркотиком.

У его 23-летнего подельника также изъяли 2 стрелы со свертками наркотиков. Суммарно - 18.2 г марихуаны и 19,56 г амфетамина.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за приготовление к сбыту наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU