2020-03-13T15:39:29+03:00
Происшествия

В Туле велосипедист разбил стекло автобуса

Осколки полетели внутрь салона
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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В Туле на улице Советской велосипедист разбил стекло водителю автобуса. Кадрами случившегося очевидцы поделились в соцсетях.

На них велосипедист пытается объехать автобус слева. Внезапно он начинает о чем-то спорить с водителем.

А потом и вовсе разбивает кулаком водительское стекло автобуса. Осколки полетели внутрь салона.

Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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