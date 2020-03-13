В Туле велосипедист разбил стекло автобуса

13 Март 2020 2020-03-13T15:39:29+03:00

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В Туле на улице Советской велосипедист разбил стекло водителю автобуса. Кадрами случившегося очевидцы поделились в соцсетях.

На них велосипедист пытается объехать автобус слева. Внезапно он начинает о чем-то спорить с водителем.

А потом и вовсе разбивает кулаком водительское стекло автобуса. Осколки полетели внутрь салона.

Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU