В Туле велосипедист разбил стекло автобуса
Осколки полетели внутрь салона
Фото: стоп-кадр видео
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В Туле на улице Советской велосипедист разбил стекло водителю автобуса. Кадрами случившегося очевидцы поделились в соцсетях.
На них велосипедист пытается объехать автобус слева. Внезапно он начинает о чем-то спорить с водителем.
А потом и вовсе разбивает кулаком водительское стекло автобуса. Осколки полетели внутрь салона.
Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU