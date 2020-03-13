Следственный комитет взялся за дело утонувшей женщины в тульской купели

13 Март 2020 2020-03-13T12:50:05+03:00

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Следственными органами СК по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаруженного женского тела в купели Ефремовского района. Напомним, что происшествие случилось 12 марта на побережье реки Красная меча в районе Стрелецкого моста города.

На данный момент признаков насильственной смерти следователями не было установлено. Сейчас сотрудники СК проводят комплекс мероприятий на установление обстоятельств произошедшего. Причина смерти будет понятна только после судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU