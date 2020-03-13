2020-03-13T12:50:05+03:00
Происшествия

Следственный комитет взялся за дело утонувшей женщины в тульской купели

На данный момент обстоятельства и причины смерти женщины неизвестны
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Следственный комитет взялся за дело утонувшей женщины в тульской купелиСледственный комитет взялся за дело утонувшей женщины в тульской купелиФото: Алексей ФОКИН
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Следственными органами СК по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаруженного женского тела в купели Ефремовского района. Напомним, что происшествие случилось 12 марта на побережье реки Красная меча в районе Стрелецкого моста города.

На данный момент признаков насильственной смерти следователями не было установлено. Сейчас сотрудники СК проводят комплекс мероприятий на установление обстоятельств произошедшего. Причина смерти будет понятна только после судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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