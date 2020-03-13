Тулячка из Алексина не хотела платить алименты и получила административный арест

13 Март 2020 2020-03-13T12:15:50+03:00

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37-летняя жительница Алексина попалась под надзор судебных приставов за то, что не желала платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку. За это пристав-исполнитель составил в горе-матери протокол о привлечении ее к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Суд рассмотрел дело неплательщицы алиментов и признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде обязательных работ. Но, как и по отношению к алиментам, наказанная не захотела исполнять и отбывать наказание в связи с чем получила ещё один протокол в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

А за такое игнорирование обязательных исправительных работ должнице из Алексина суд назначил ещё одно наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU