2020-03-13T11:45:28+03:00
Происшествия

В Тульской области бывший главный налоговик заплатит за свои проступки 350 000 рублей

Мошенничество, угрозы, вымогательство и патроны подвели экс-главного инспектора налоговой до судебной скамьи
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области бывший главный налоговик заплатит за свои проступки 350 000 рублейВ Тульской области бывший главный налоговик заплатит за свои проступки 350 000 рублейФото: Алексей ФОКИН
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350 тысяч рублей заплатит бывший главный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 за решение нажиться на ремонтнике и его жене путём обмана и вымогательства. Также, суд запретил подсудимому занимать должности на государственной службе. Всего экс-налоговик совершил три преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Дело в том, что ещё в прошлом году инспектору захотелось преобразить свои «хоромы», а тратить много денег — нет. Поэтому, мужчина попросил у предпринимателя скидку в 200 тыс. рублей на строительство летней кухни на территории своего домовладения. Если же тот откажет, то грозный инспектор пообещал привлечь бизнесмена к административной ответственности. Помимо этого экс-инспектор наврал тому же самому предпринимателю о сумме налогового долга его жены, которая также имеет свой бизнес. Сумма псевдодолга составила более 1 000 000 рублей. Однако, за какие-то 150 000 рублей он пообещал снизить эту огромную сумму до 222 000 рублей. На это потерпевший тоже согласился.

8 декабря 2019 года, когда потерпевший передавал деньги вымогателю из налоговой, злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Тульской области. Помимо финансовых нарушений, в доме налоговика были обнаружены патроны. Что стало еще одним поводом для ещё одной статьи 222 ч. 1 УК РФ.

За все преступные действия мужчине был назначен штраф в размере 350 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, сроком на 3 года, чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса и ограничения свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил, подсудимый находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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