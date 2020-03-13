В Ефремовской купели Тульской области обнаружили тело женщины
В одной из купелей на набережной Красивой Мечи в Ефремовском районе, что находится недалеко от местной церкви, туляки обнаружили бездыханное тело женщины. Такое жуткое происшествие случилось вчера, 12 марта. Новость распространилась в тульские паблики в соцсетях, которую выложили туда очевидцы. На данный момент личность погибшей не установлена, при погибшей не было никаких документов. Отметим, что женщина находилась при этом в верхней одежде, а признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено.
На месте жуткого события работали сотрудники полиции. Все подробности произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU