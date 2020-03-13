В Ефремовской купели Тульской области обнаружили тело женщины

13 Март 2020 2020-03-13T11:24:58+03:00

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В одной из купелей на набережной Красивой Мечи в Ефремовском районе, что находится недалеко от местной церкви, туляки обнаружили бездыханное тело женщины. Такое жуткое происшествие случилось вчера, 12 марта. Новость распространилась в тульские паблики в соцсетях, которую выложили туда очевидцы. На данный момент личность погибшей не установлена, при погибшей не было никаких документов. Отметим, что женщина находилась при этом в верхней одежде, а признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено.

На месте жуткого события работали сотрудники полиции. Все подробности произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU