В Туле выписали юбилейного тысячного новорожденного
Родителям вручили свидетельство о рождении и памятные подарки
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10 марта в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка юбилейного тысячного новорожденного в 2020 году.
5 марта в семье Анастасии и Анатолия Черновых на свет появилась их дочь Варвара.
Родителям вручили главный государственный документ – свидетельство о рождении, а также памятные подарки — серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок новорожденному.
ИСТОЧНИК KP.RU