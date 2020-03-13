В Туле выписали юбилейного тысячного новорожденного

13 Март 2020 2020-03-13T14:17:54+03:00

Родителям вручили свидетельство о рождении и памятные подарки

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10 марта в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка юбилейного тысячного новорожденного в 2020 году.

5 марта в семье Анастасии и Анатолия Черновых на свет появилась их дочь Варвара.

Родителям вручили главный государственный документ – свидетельство о рождении, а также памятные подарки — серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок новорожденному.

ИСТОЧНИК KP.RU