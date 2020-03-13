В Тульской области две иномарки не поделили дорогу

13 Март 2020 2020-03-13T10:30:35+03:00

Пострадали водитель автомобиля «Ford» и ее пассажир

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12 марта в 15.50 на пресечении улиц Кирова и Каракозова в Туле произошло ДТП. 51-летняя женщина на «Ford Kuga» столкнулась с «Mitsubishi Grandis» под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Ford» и ее пассажир, 43-летняя женщина. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU