2020-03-13T10:30:35+03:00
Происшествия

В Тульской области две иномарки не поделили дорогу

Пострадали водитель автомобиля «Ford» и ее пассажир
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 марта в 15.50 на пресечении улиц Кирова и Каракозова в Туле произошло ДТП. 51-летняя женщина на «Ford Kuga» столкнулась с «Mitsubishi Grandis» под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Ford» и ее пассажир, 43-летняя женщина. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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