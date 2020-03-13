В Щекинском и Богородицком районах восстановили электроснабжение
На месте происшествия работали специалисты
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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13 марта в зону частичного отключения электроснабжения в Тульской области попали сразу несколько районов. Среди них — Щекинский и Богородицкий.
На месте происшествия работали энергетики и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Причина ЧП пока остается неизвестной.
Сейчас электроснабжение в этих районах полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU