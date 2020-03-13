В Щекинском и Богородицком районах восстановили электроснабжение

13 Март 2020 2020-03-13T10:19:49+03:00

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13 марта в зону частичного отключения электроснабжения в Тульской области попали сразу несколько районов. Среди них — Щекинский и Богородицкий.

На месте происшествия работали энергетики и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Причина ЧП пока остается неизвестной.

Сейчас электроснабжение в этих районах полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU