В Туле пройдет заключительный матч полуфинального тура высшей лиги "А" по волеболу среди женских команд
14 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» встретятся «Тулица» и «Спарта».
В Туле пройдет заключительный матч полуфинального тура высшей лиги "А" по волеболу среди женских командФото: соцсети
Изменить размер текста:
В серии. Которая продолжается до трех побед, тулячки одержали две уверенные победы со счетом 3:0 дома, после чего в Нижнем Новгороде дважды уступили.
Таким образом, счет серии — 2:2, и субботняя игра должна определить второго финалиста Чемпионата России среди команд Высшей лиги "А". Соперник по финалу уже известен — это «Липецк».
ИСТОЧНИК KP.RU