13 Март 2020 2020-03-13T10:04:06+03:00

В Туле пройдет заключительный матч полуфинального тура высшей лиги "А" по волеболу среди женских команд Фото: соцсети

14 марта в манеже центрального стадиона «Арсенал» встретятся «Тулица» и «Спарта».

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В серии. Которая продолжается до трех побед, тулячки одержали две уверенные победы со счетом 3:0 дома, после чего в Нижнем Новгороде дважды уступили.

Таким образом, счет серии — 2:2, и субботняя игра должна определить второго финалиста Чемпионата России среди команд Высшей лиги "А". Соперник по финалу уже известен — это «Липецк».

ИСТОЧНИК KP.RU