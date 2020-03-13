13 Март 2020 2020-03-13T09:52:12+03:00

В Туле прошел Кубок области по легкой атлетике Фото: соцсети

В турнире участвовали свыше 130 легкоатлетов из Тулы, Новомосковска, Щёкино, Узловой, Кимовска, Ясногорска, Суворова, Белёва, Алексина, Советска, Черни, Подольска и Чехова

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В беге на 60 метров первенствовали Александр Синяев, Михаил Шахнюк, Владислав Шемулинкин, Дарья Грызлова и Анастасия Котельникова.

На дистанции 200 метров победили Артем Рожнов, Яков Никулин, Анастасия Смирнова и Анастасия Волкова.

На 400-метровке лучшими стали Артем Голубков, Антон Сигушин, Ольга Чугунова и Екатерина Абаева.

На 1500 метрах первые места заняли Никита Янтиков, Степан Захаров, Анастасия Мишина и Светлана Лаптева.

В беге с барьерами на 60-метровке лучшие результаты показали Иван Костырин, Софья Лежукова и Карина Кочеткова.

ИСТОЧНИК KP.RU