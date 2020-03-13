В Туле прошел Кубок области по легкой атлетике
В турнире участвовали свыше 130 легкоатлетов из Тулы, Новомосковска, Щёкино, Узловой, Кимовска, Ясногорска, Суворова, Белёва, Алексина, Советска, Черни, Подольска и Чехова
В Туле прошел Кубок области по легкой атлетикеФото: соцсети
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В беге на 60 метров первенствовали Александр Синяев, Михаил Шахнюк, Владислав Шемулинкин, Дарья Грызлова и Анастасия Котельникова.
На дистанции 200 метров победили Артем Рожнов, Яков Никулин, Анастасия Смирнова и Анастасия Волкова.
На 400-метровке лучшими стали Артем Голубков, Антон Сигушин, Ольга Чугунова и Екатерина Абаева.
На 1500 метрах первые места заняли Никита Янтиков, Степан Захаров, Анастасия Мишина и Светлана Лаптева.
В беге с барьерами на 60-метровке лучшие результаты показали Иван Костырин, Софья Лежукова и Карина Кочеткова.
ИСТОЧНИК KP.RU