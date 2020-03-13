Директор тульского центра образования № 1 получила госнаграду
Награда присуждена за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу
Фото: Алексей ФОКИН
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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена директор центра образования № 1 - гуманитарно-математического лицея № 1 имени Героя России Д. Е. Горшкова Вера Сошнева.
Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда Вере Витальевне присуждена за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU