Житель Тульской области отправится в колонию за неуплату алиментов
Ранее судимый 51-летний житель поселка Тепло-Огаревского района признан виновным в неуплате средств на содержание ребенка.
Мужчина лишен родительских прав. На основании решения суда обязан выплачивать алименты на содержание сына с мая 2013 года до его совершеннолетия.
В сентябре 2019 года горе-отец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Но выплачивать деньги не спешил. В результате задолжал более 29 тысяч рублей.
Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU