Житель Тульской области отправится в колонию за неуплату алиментов

12 Март 2020 2020-03-12T17:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее судимый 51-летний житель поселка Тепло-Огаревского района признан виновным в неуплате средств на содержание ребенка.

Мужчина лишен родительских прав. На основании решения суда обязан выплачивать алименты на содержание сына с мая 2013 года до его совершеннолетия.

В сентябре 2019 года горе-отец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Но выплачивать деньги не спешил. В результате задолжал более 29 тысяч рублей.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU