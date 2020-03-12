В Туле открылась выставка, посвященная обороне Тулы и Керчи
Проект рассказывает о героической обороне городов в годы Великой Отечественной войны
Фото: Администрация города
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В Тульском музее оружия состоялось торжественное открытие выставки «Тула и Керчь: города-герои, города-побратимы». Экспозиция посвящена героической обороне городов в годы Великой Отечественной войны.
Проект подготовлен Тульским государственным музеем оружия и Восточно-крымским историко-культурным музеем-заповедником.
ИСТОЧНИК KP.RU