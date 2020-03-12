2020-03-12T17:20:22+03:00
Общество

«Тульские горки» на М-4 «Дон» реконструируют к 2021 году

Работы на участках с 211 по 218 км и с 222 по 225 км прямого направления завершат в 3 квартале 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Дорогу М-4 «Дон» в Тульской области полностью реконструируют к 2021 году. Работы на участках с 211 по 218 км и с 222 по 225 км прямого направления, то есть из Москвы на юг, планируется завершить в 3 квартале 2020 года.

Сейчас они находятся в высокой степени готовности. Реконструкция этой части трассы начата в конце 2018 года, основные работы были выполнены еще в прошлом году.

На отрезке с 275 по 287 км - с юга на Москву - идут подготовительные работы по расширению дороги и дальнейшему перепуску движения по временной схеме. Он запланирован на май 2020 года.

В рамках реконструкции будут построены мосты и путепроводы, обустроены пересечения в разных уровнях. В итоге автомобилисты получат на М-4 ещё один участок современной скоростной трассы, по которому можно проехать быстро, комфортно и безопасно. Все работы планируется завершить в 2021 году.

Отметим, что название «тульские горки» дорога получила за серию резких спусков и крутых подъемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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