Житель Тульской области обвиняется в развращении детей из трех областей

12 Март 2020 2020-03-12T16:18:02+03:00

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38-летний житель Новомосковска обвиняется в совершении 4-х эпизодов преступлений, предусмотренных статьей УК «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По данным следствия, обвиняемый знакомился в Интернете с малолетними девочками Калужской, Пензенской и Смоленской областей. В ходе беседы он писал им различные сообщения развратного характера и обменивался с ними фотографиями порнографического содержания. При этом злоумышленник знал о возрасте девочек, как по переписке, так и по фотографиям.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Тульской области напоминают родителям более внимательно относиться к контактам детей в социальных сетях Интернет и обращать внимание на их личную переписку.

Кроме того, необходимо объяснять несовершеннолетним о той опасности, которую представляют неизвестные лица, входящие к ним в доверие посредством общения в социальных сетях. Преступления против половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних, совершающиеся в глобальной сети Интернет, зачастую имеют латентный характер. И лишь взрослые своим внимательным отношением могут огородить ребенка от причинения психологической травмы и морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU