Билеты на матч тульского "Арсенала" с "Рубином" снова запустили в продажу

12 Март 2020 2020-03-12T16:29:37+03:00

Билеты на матч тульского "Арсенала" с "Рубином" снова запустились в продажу Фото: Алексей ФОКИН

12 марта продажа билетов на домашний матч "Арсенал"-"Рубин" была приостановлена, но скоро снова запустилась

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Сегодня, 12 марта, касса тульского «Арсенала» приостановила продажу билетов на первый домашний матч с «Рубином», который состоится уже 14 марта в 19:00. Игра пройдёт в рамках 22 тура Премьер-лиги.

Туляки начали подозревать о том, что билеты остановили из-за вспышек коронавируса в столице страны, приписывая случаи приостановления массовых мероприятий из-за смертельно опасной инфекции. Напомним, что ранее в Туле отменили фестиваль «Крымская весна», где должны были выступить Стас Костюшкин и Юлиана Караулова.

Однако паника была напрасной и уже сегодня продажа билетов на матч «Арсенал» — «Рубин» снова возобновилась. Матч начнётся в 19:00, а в 17.00 возле красно-желтого мяча состоится презентация нового Кубка РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU