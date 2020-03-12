Туляк лишился свободы за угон автомобиля
Угнанный автомобиль молодой человек оставил напротив отделения полиции
Фото: Архив "КП"
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Ранее судимый 26-летний житель Тулы ночью, находясь в алкогольном опьянении, совершил угон автомобиля ВАЗ-21099. На этом же транспортном средстве он доехал до ул. Папанина поселка Арсеньево и оставил машину напротив местного отделения полиции.
Суд признал молодого человека виновным в преступлении, предусмотренном статьей «Неправомерное неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 9 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU