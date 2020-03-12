2020-03-12T15:29:09+03:00
Происшествия

Спустя 10 лет тульские следователи нашли насильника из Донского

Преступление произошло еще в мае 2010 года, а насильник найден в 2020 году
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Спустя 10 лет тульские следователи нашли насильника из ДонскогоСпустя 10 лет тульские следователи нашли насильника из ДонскогоФото: Алексей ФОКИН
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В 2010 году следственными органами СК при прокуратуре по Тульской области было возбуждено уголовное дело за изнасилование, соединённое с угрозой убийства. Само преступление было совершено, также, ещё в 2010 году, но так и не было завершено. Целых 10 лет никто не мог определить личность подозреваемого.

Однако, все 10 лет постоянно продолжала свою работу межведомственная рабочая группа по раскрытию преступлений прошлых лет. И наконец-то в 2020 году были добыты доказательства преступнике, совершившему своё уголовно наказуемое деяние. Им оказался 44-летний туляк, который был ещё и осуждён за совершение полового преступления, а в 2016 году отбывал своё наказание.

А все было так: днём 21 мая 2010 года в городе Донском недалеко от улицы Калинина обвиняемый изнасиловал местной жительницы, при этом угрожая ей убийством.

Сейчас следствие снова возобновили, а подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Обвиняемый задержан и заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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